El senador Juan Carlos Galaverna dijo que charló con el expresidente Horacio Cartes sobre la forma de sacar adelante el país luego de la crisis política. “Horacio me habló sobre aprovechar esta oportunidad para encarar juntos las situaciones para sacar adelante al país pero no puso condiciones. Hoy me recalcó que no había condiciones y que no iba a pedir la cabeza de nadie", afirmó.