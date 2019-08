Astrónomos estadounidenses simularon el aspecto que nuestro planeta Tierra tendría para supuestos observadores ubicados a muchos años luz de distancia. Como por ejemplo, los extraterrestres.

Con el objetivo de mejorar la búsqueda de exoplanetas distantes rocosos y con agua en estado líquido, un equipo liderado por Siteng Fan del Instituto de Tecnología de California (Caltech) utilizó para su simulación unas 10.000 imágenes del DSCVR (Deep Space Climate Observatory) de la NASA, que apuntan al lado de la Tierra durante el día.

Las imágenes utilizadas muestran el planeta en diez longitudes de onda diferentes cada una o dos horas, durante un estudio que se realizó entre 2016 y 2017, y que fue aceptado para su publicación en The Astrophysical Journal Letters y también en la especializada revista Science.

Para simular la vista de un astrónomo alienígena distante, los investigadores redujeron todas las imágenes a un nivel de brillo en cada longitud de onda y, por lo tanto, gradualmente recibieron diez curvas de luz que un observador distante podría observar, incluso si viera la Tierra como un exoplaneta durante dos años.

Here’s what Earth might look like to aliens | Science | AAAS https://t.co/mQeSgagHhS

— Disclosureteam Liv (@DisclosureTLiv) August 17, 2019