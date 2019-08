Ruleta Rusa Todo el día

Todo el día Hugo Rubin, Raúl Daumas y Jorge Torres

El analista económico Amílcar Ferreira sostuvo que en el Paraguay actualmente hay una notable desaceleración económica. “Se combinaron diversos factores tanto como social y climático, eso se debe a una desaceleración económica, y eso significa que hay menos ventas y menos trabajos”, aseguró.

“Yo no le atribuiría toda la responsabilidad al gobierno, los factores no están en nuestro control, el factor climático del año pasado hizo que en la producción de soja de este año sea el 23% menor, generando una caída alrededor de mil millones de dólares, también influye la crisis de argentina, la inestabilidad que principalmente tradujo una devaluación de su moneda muy importante, del año pasado y este año, eso tuvo un gran impacto” recalcó.

También se refirió a la ejecución presupuestaria de los ministerios, aseguró que no invierten como deberían de ser. “Los Ministerios encargados de invertir no lo hacen como deberían, me refiero a los Ministerios Públicos y Ministerio de la Vivienda, hubo muchos atrasos en la ejecución y eso no contribuyo apaliar la situación”.

“En parte el Ministerio de la Vivienda, los fondos si estaban asegurados con las donaciones de Taiwán, pero de todas manera en mi mirada de analista, se podría haber hecho mejor en este un año de gestión” resaltó.