En conferencia de prensa llevada a cabo este miércoles, los partidos de la oposición anunciaron que continuarán con las manifestaciones en pro del enjuiciamiento político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En ese marco, el 24 de agosto se realizará una movilización a nivel país, en repudio al “pacto de impunidad” con el cual Honor Colorado y Colorado Añetete enviaron al archivo el pedido de juicio político el día de ayer.

“Lo ocurrido ayer con el pacto de impunidad entre Cartes y Abdo, no hace de ninguna manera que nosotros dejemos nuestra lucha”, expresó el senador del Frente Guasu, Carlos Filizzola. “Este gobierno es incapaz de conducir el país con dignidad (…) Que no se haya ido con el juicio político, no quiere decir que no se vaya”, agregó.