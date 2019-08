La canciller Angela Merkel considera posible un acuerdo con Reino Unido sobre el Brexit en los próximos 30 días

Las diferencias respecto a cómo abordar el divorcio político del Brexit desde uno y otro lado del Canal de la Mancha volvieron a quedar patentes este miércoles en la visita del primer ministro británico Boris Johnson a Berlín. La canciller alemana, Angela Merkel, recibió por primera vez al sucesor de Theresa May, que se mostró cálido y encantador (“querida Ángela”, dijo a la líder alemana en sus primeras palabras) para intentar llevar las duras negociaciones a su terreno. A pesar de todo, ambos líderes se mostraron optimistas y manifestaron su esperanza de que al final pueda llegarse a un acuerdo.

Reino Unido “no puede aceptar” el actual acuerdo de divorcio con la Unión Europea, ha advertido este miércoles en Berlín el primer ministro británico, Boris Johnson. Su idea es renegociar el acuerdo del Brexit y eliminar la actual salvaguarda irlandesa, el llamado backstop, una solución transitoria al problema de la frontera entre Irlanda -que seguirá formando parte de la UE- e Irlanda del Norte, territorio británico. Johnson argumenta que este mecanismo, previsto para impedir la creación de una frontera dura entre ambos territorios, convierte a Reino Unido en “prisionero” del marco jurídico de la UE por lo que debe ser “suprimido”, subrayó en rueda de prensa. La salvaguarda irlandesa es un tema crucial en el acuerdo del Brexit que defendió su predecesora Theresa May y que tumbó varias veces el Parlamento británico.

La canciller Merkel, por su parte, inisistió en que sería positivo para ambas partes contar con una acuerdo de salida antes del 31 de octubre, fecha prevista para la entrada en vigor del Brexit, pero que si no hay acuerdo, “la UE está preparada para todos los escenarios”. De ahí que el llamado backstopno sea una prioridad para la líder conservadora.

Sin embargo, Merkel dejó la puerta abierta a un próximo acuerdo que eluda el bloqueo actual sobre el mecanismo de la salvaguarda irlandesa. “Quizá podamos lograrlo en los próximos 30 días, ¿por qué no?” y entonces la salvaguarda irlandesa sería inútil, consideró la canciller alemana al recibir al primer ministro británico, Boris Johnson, en Berlín.

Según Merkel, el llamado backstop es una medida que fue diseñada como solución transitoria para “un problema no resuelto”. Este controvertido mecanismo es un dispositivo de último recurso para asegurar que, si no se encuentra una solución mejor, no se vuelva a instaurar una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Merkel añadió que desde la posición europea trabajará para que se preserven la integridad del mercado común y los acuerdos de Viernes Santo. La UE quiere evitar a toda costa el resurgimiento de las tensiones entre católicos y protestantes en la isla irlandesa tras el Brexit.

Así las cosas, el backstop queda a ojos de Londres como el gran obstáculo a solventar para alcanzar un nuevo acuerdo de salida de la UE. Johnson sabe que la reunión de este miércoles en Berlín con Merkel y la de este jueves con el presidente francés Emmanuel Macron en París son los últimos cartuchos que tiene la diplomacia británica para lograr un pacto que salve a ambas partes de la incertidumbre de un brexit duro.

Tanto Merkel como el líder británico se volverán a ver las caras dentro de apenas tres días, cuando dé comienzo la reunión del G7 en Biarritz (Francia). Allí la relación de fuerzas será distinta, pues se espera que Johnson intente acercarse a la órbita comercial de Estados Unidos y presionar así a los líderes europeos para que acepten renegociar el contenido del acuerdo del Brexit, algo que busca el nuevo primer ministro -pese a las repetidas negativas de Bruselas- desde que llegó al número 10 de Downing Street a finales de julio .

Pero Bruselas no está dispuesta a abrir de nuevo ese melón, y esta semana lo volvió a dejar claro por varios canales. El martes, Berlín instó a Johnson a buscar “soluciones prácticas” para el brexit en lugar de tratar de “reabrir” el acuerdo.

Pese a todo, Johnson se mostró optimista en Berlín. “He seguido muchas negociaciones europeas en mi vida. Muchas veces todo apunta a una situación sin salida y al final, en el último tramo, aparece una solución. Es como en las carreras de caballos”, aseguró.

El primer ministro del Reino Unido envió el lunes por primera vez una carta pública a la UE, en la que detallaba sus argumentos contra el dispositivo del backstop, a lo que respondió el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, a través de Twitter, que el backstop es un seguro para evitar una frontera firme en la isla de Irlanda “siempre y cuando no se encuentre otra solución alternativa”. El líder europeo cargó veladamente contra Johnson: “Aquellos que están contra el backstop y que no proponen alternativas realistas, de hecho se encuentran a favor de restablecer una frontera. Incluso aunque no lo admitan”, señaló.

Tras este encontronazo, la reunión entre Johnson y Tusk el próximo domingo durante la cumbre del G7 vendrá cargada de tensión. Será el primer encuentro oficial del líder tory con un líder comunitario desde que accedió al cargo. Antes de verse con Johnson, Tusk se reunirá mañana en Bruselas con el negociador jefe de la Unión Europea (UE) para la salida del Reino Unido, Michel Barnier, informó en un comunicado el Consejo Europeo.

El objetivo es preparar el encuentro con el mandatario británico, después de que la Unión Europea haya rechazado su reciente propuesta de eliminar del acuerdo de retirada la llamada salvaguarda irlandesa. La salvaguarda irlandesa, señaló la canciller Angela Merkel esta semana, “es una cuestión de las relaciones futuras”. Y Bruselas ha considerado hasta ahora insuficiente la propuesta del primer ministro británico para evitar la una frontera dura. Esta semana podrían de nuevo cambiar las perspectivas y las prioridades en esta negociación que parece no tener fin, mientras el tiempo se agota: quedan 10 semanas para la salida del Reino Unido del bloque comunitario, sin la posibilidad de acuerdo a la vista.

Fuente: El Mundo