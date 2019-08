La abogada Yolanda Paredes, habló acerca de su renuncia a la Municipalidad de Ciudad del Este, en donde fungía como jefa de Recursos Humanos desde la asunción de Miguel Prieto como intendente. Atribuyó su decisión a una desgastada relación con el jefe comunal. "No estaba pudiendo realizar las tareas que me encomendaron. El objetivo era la limpieza de personal de la municipalidad y no nos poníamos de acuerdo en eso y mejor es dar un paso al costado", expresó Paredes en comunicación con Radio Ñandutí.