El biólogo Dario Mandelburger habló sobre los incendios forestales y el impacto sobre el medio ambiente. "Son eventos negativos para la flora y la fauna. Hay ejemplares que no han podido defenderse o salir de la zona incendiada, es negativo el propósito del fuego. En el caso de la Amazonas, el espectro afectado fue muy grande. Tenemos un problema grande, el ser humano aún no aprendió que hay técnicas para no utilizar el fueg", expresó.