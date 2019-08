Édgar Melgarejo, presidente de la Dinac, visitó "Vamos por más Paraguay" para hablarnos acerca de la actualidad que acontece en la aviación nacional, los proyectos y todo lo referente al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

“Cuando llegamos a la administración encontramos un sinnúmero de déficit, hubo una intención de tercerizar y privatizar el aeropuerto el famoso concurso de la APP”, resaltó Melgarejo durante la charla con Rodolfo González Friedmann.

No obstante, sostuvo que la institución tiene una ventaja en particular, señaló que está financieramente “sana”, ya que se sostendría por sus propios ingresos. Aclaró que el tesoro paraguayo no aporta económicamente a la Dinac, sino al contrario, remarcó.

Melgarejo, a modo de reseña señaló que este diciembre la pista del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi cumple 50 años, la cual puntualizó que nunca tuvo soluciones importantes, más que los bacheos rutinarios. Señaló que el gran problema en la pista es a lo que se llama en aviación es el desprendimiento de material solido, los cuales pueden ser absorbidos por las turbinas, “es es un grave problema”, indicó.

Ante la problemática comentó que están trabajando de cerca con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para asesoramiento. Dicha solicitud fue realizada en el año 1999, dos años más tarde se realizó la intervención en el 2001 por los especialistas. “Hace 20 años que Paraguay está incumpliendo su compromiso internacional”, manifestó.

Sin embargo, Melgarejo señala que “por fin”, el próximo lunes se empezará a trabajar en la pista. “Vamos a empezar a trabajar en la cabecera sur, todos los aviones podrán operar sin ningún problema. Vamos a cortar la pista por 8 a 10 horas diarias”,concluyó.