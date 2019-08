El senador Silvio Beto Ovelar (ANR), comentó que ha conversado con el expresidente de la República, Horacio Cartes y que el mismo no ha mencionado ningún interés en jurar como senador activo en el Congreso Nacional. “Yo no veo a Cartes con intención de venir a jurar y generar una irritación innecesaria”, expresó. Asimismo, Ovelar indicó que el líder de Honor Colorado tampoco habló acerca de la posibilidad de que su movimiento pudiera co gobernar el país el día de mañana, ni integrar el gabinete de Mario Abdo Benítez.