El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, habló acerca de los incendios en el Chaco. Declaró que al día de hoy, en el país, no existen motivos de preocupación, pues “no hay incendio que no haya sido extinguido". No obstante, explicó que el día sábado, los vientos rotarán del sector norte al noroeste, lo que puede predisponer la expansión del fuego proveniente de los países vecinos. Para ello, el Gobierno, desde la Secretaría de Emergencia Nacional, ha colocado puestos logísticos y brigadas en las zonas de Bahía Negra y Fuerte Olimpo, de manera a una rápida actuación de detectarse nuevos focos peligrosos.