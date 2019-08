Zona Franca Todo el día

El presidente Mario Abdo Benítez confirmó vía Twitter que Andrés Gubetich será el nuevo presidente del Instituto de Previsión Social (IPS). Gubetich recibió la noticia de su designación por Radio Ñandutí. "Me están dando la primicia al aire y me toma por sorpresa. Estoy con muchísimas fuerzas para asumir lo que se venga", sostuvo a la 1020AM.

Gubetich reemplazará en la previsional a Armando Rodríguez. “Todo el éxito Andrés! Estoy seguro que continuará tu excelente desempeño ahora en IPS y con la calidad humana que te caracteriza”, expresó el presidente de la República vía redes sociales.



“En honor a la verdad todavía no fui notificado, entiendo que se estaba preparando el decreto. Realmente estoy en la oficina de Conatel y no tuve tiempo de fijarme en las redes sociales Me pone muy contento y me emociona” afirmó.

“Se va a priorizar a la gente, la atención y el contacto directo. Haremos el contacto que sea necesario también en lo jurídico. Yo soy abogado y debo analizar todos los documentos” dijo.