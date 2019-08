Zona Franca Todo el día

La diputada Kattya González (PEN), se refirió al desafuero de su colega Miguel Cuevas, el cual figura como primer punto de la sesión de mañana en la Cámara Baja del Congreso Nacional. “Es categórico que van a haber los votos”, aseguró en comunicación con Radio Ñandutí.

“Espero que mañana no se levante ni se quede sin quórum la sesión. No es posible que la Cámara de Diputados esté actuando como el principal chicanero en un caso de corrupción pública”, expresó la legisladora. Asimismo, González aprovechó para recalcar una vez más, la necesidad de que sus colegas comprendan que los fueros no les confiere potestad para delinquir.

El expresidente de la Cámara de Diputados, está imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa.