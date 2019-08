Este sábado 24 de agosto se llevó a cabo en Encarnación, Itapúa, el Encuentro de Redes de Mujeres Políticas con la presencia de académicas, autoridades gubernamentales y representantes de distintos sectores políticos del país.

La reunión multitudinaria de mujeres se llevó a cabo en el marco de la Escuela de Formación Política para Mujeres Líderes que lleva adelante la Justicia Electoral (JE) con la cooperación de IDEA Internacional y el apoyo la Unión Europea. La actividad fue coorganizada por la Red de Mujeres Munícipes del Paraguay (RMMP) y la Gobernación del Departamento de Itapúa.

El Encuentro de Redes de Mujeres Políticas del Paraguay es una propuesta para promover la articulación de mujeres líderes de diferentes adscripciones partidarias y buscar el debate y análisis sobre la participación femenina en el ámbito político con miras a las Elecciones Municipales, que tendrán lugar en Paraguay en noviembre de 2020.

Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo de las autoridades: María Elena Wapenka Galeano, Ministra del Tribunal Superior de Justicia Electoral;Cynthia Figueredo, Directora de la Unidad de Políticas de Género de la Justicia Electoral; Rosanna Rolón, Red de Mujeres Munícipes del Paraguay; Lourdes González- Prieto, Directora del Programa Paraguay de IDEA Internacional.

En el panel internacional, expusieron: Sarah Cerna Villagra, reconocida académica de la Universidad con la ponencia “Participación, voz pública y representación las mujeres en la política local en Paraguay” y Rita Bell, con la ponencia “El papel de los organismos electorales para garantizar y promover la participación política de las mujeres”.

En el panel nacional “Mujeres políticas mirando al 2020: Retos y oportunidades para avanzar” exponen: Lilian Samaniego, senadora por la ANR; Esperanza Martínez, senadora por Frente Guasu; Amanda Núñez, referente y ex presidenta del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Rocío Casco, ex diputada e integrante del Partido Revolucionario Febrerista (PRF). La reconocida periodista del ámbito político Patricia Vargas Quiroz moderó los paneles.

Paraguay tiene el desafío de mejorar los niveles de representación de femenina en las decisiones de los gobiernos municipales para las próximas Elecciones Municipales 2020. Durante el periodo 2015 – 2020 fueron electas 10,% de mujeres en el cargo de intendentas y 20% en el de concejalas municipales, lo que ubica al país entre los de menor representación femenina en el ámbito municipal en América Latina, según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (CEPAL).

Por otra parte, el desbloqueo de listas y el voto preferencial, incorporados con la reforma electoral a través de la Ley 6318/19 traen consigo la necesidad de analizar y debatir los desafíos y oportunidades para la participación electoral de las mujeres.

ANIMAN A PRESENTAR CANDITATURAS FEMENINAS

En el intercambio, las mujeres políticas recibieron varias preguntas, desde cómo hacer para candidatarse, hasta qué está haciendo desde sus partidos para promover la participación de las mujeres.

Rocío Casco, ex diputada, habló de la necesidad de “estimular a las mujeres para presentarse como candidatas y de acompañar a las mujeres que se postulen” y de la necesidad de revisar la legislación para eliminar los obstáculos. “Para las concejalías, hay que exigir el cumplimiento del estatuto partidario, de las cuotas por lo menos, en los partidos como el Partido Revolucionario Febrerista, que tiene paridad y aún con el sistema electoral nuevo, hay que exigir que se cumpla el estatuto”, dijo.

Esperanza Martínez, senadora nacional, instó a aprovechar lo que las mujeres saben hacer: organizar. Refirió a que las mujeres son las que generalmente organizan y resuelven los problemas en la escuela, en el grado, en la comisión de padres, en el trabajo, en la familia. “Una candidatura no es que un día yo me levanto y digo voy a ser candidata. Tenemos que prepararnos y responder en principio las preguntas ¿por qué vamos a ser candidatas, qué vamos a ofrecer las mujeres desde nuestros cargos? Una candidatura no es una cuestión individual, es una cuestión colectiva, porque hay que construir y nosotras vivimos organizando cosas y construyendo con la gente a nuestro alrededor”, dijo.

Lilian Samaniego, senadora nacional, refirió a la capacidad de las mujeres de resolver problemas. Recordó que cuando fue presidenta de su partido, la ANR estaba fuera del poder y muchos la criticaban por su condición de mujer y que estando ella frente al Partido Colorado, este recuperó el gobierno. A las futuras candidatas pidió no atacar a otra mujer. “Primero tener la convicción de que una quiere ese lugar, porque ameritar dedicarle todo el tiempo. Después, pedir apoyo a su familia y a los amigos. Y por otro, empezar a trabajar en la unidad y no más, una mujer contra otra mujer, porque solamente las mujeres sabemos cuáles tienen que ser las causas de las mujeres, por eso necesitamos más mujeres en las políticas, pero si ustedes están convencidas, yo sé que van a llegar”, dijo.

Amanda Núñez, ex presidenta y referente intelectual de PLRA, también refirió que las futuras candidatas necesitan de mucha fuerza y convicción. “No tenemos que avergonzarnos de nuestra ambición. Tenemos que saber contrastar con otras ambiciones, pero no avergonzarnos de que queremos llegar a ese puesto, y saber que tenemos la misma capacidad, incluso, muchas de nosotras hemos hecho muchos esfuerzos para adquirir más conocimientos”, dijo. Amanda Núñez también insistió en la no confrontación de las mujeres.

Finalmente, las mujeres políticas señalaron que están trabajando juntas desde el Grupo Impulsor de la Paridad Democrática (GIPD) y una nueva propuesta en busca de mejorar la participación política de las mujeres. “Vamos a presentar el proyecto, pero necesitamos de ustedes en las redes, en las radios comunitarias, apoyando este proyecto de ley y vamos a recorrer el país discutiendo y hablando sobre la necesidad de la participación de las mujeres” dijo Lilian Samaniego. Por otro lado, el Grupo Impulsor de la Paridad Democrática vuelve a la pregunta ¿Dónde están las mujeres? para las Elecciones del 2020.