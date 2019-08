El senador colorado Martín Arévalo aclaró que la "sugerencia" de reemplazar al ministro de Hacienda, Benigno López, es una posición suya y no un pedido de los legisladores de la bancada oficialista 'Colorado Añetete'. "No le atribuí a la bancada esa decisión, íbamos a llevar la propuesta a la bancada (...). Me reafirmó en esa posición, hace falta una nueva persona al frente del Ministerio de Hacienda", recalcó.