Hora Pico Todo el día

Todo el día Pelusa Rubin, Willian Domínguez, Camilo Soares y Hugo Estigarribia

Pelusa Rubin, Willian Domínguez, Camilo Soares y Hugo Estigarribia Facebook

Facebook Twitter

Lo dijo el ingeniero Fabián Cáceres, exgerente técnico de la Ande habló tras las declaraciones del ex embajador Hugo Saguier Caballero ante la Bicameral del Congreso. "Hay que asumir la responsabilidad, ellos (Tillería, Saguier y Giménez) deben asumir. Estoy dolido, para mi está claro, negociaron a espaldas de la ANDE. Todo es muy llamativo", sostuvo.

Este martes, Saguier acusó al ingeniero, Alcides Jiménez y al exdirector Técnico de Itaipú Binacional, José María Sánchez Tillería de ser propulsores de la firma del acuerdo bilateral y dijo que “los técnicos” le recomendaron cerrar el acuerdo. Asimismo, dijo que había “costado mucho” convencer al entonces gerente técnico de la ANDE para que fuera.

“No tengo idea de para qué me llevaron a Brasilia, seguro que para firmar el documento. Yo no tenía condiciones de avalar algo que estaba hasta las suelas. Él habló sobre un 15%, no tengo ni idea de qué. En un momento salió totalmente perturbado y me acusó de que estaba perjudicando las negociaciones y cómo voy a hacer eso si estaba afuera de la reunión”.

“Yo me enteré de muchas cosas por la prensa. Lo que puedo contar es que nunca me llamaron antes de la reunión de 23 de mayo. Nunca me llamaron para revisar la propuesta de Brasil. No saben ni lo que firmaron y eso es lo más peligroso. No sé quién les dio la atribución de negociar. Firmaron cualquier cosa. ¿Con qué confianza un técnico te va a firmar cualquier cosa sabiendo que después se puede ir preso? Mirando esa acta, te das cuenta que Paraguay no tiene ni una ventaja”.

“Esa acta es una verdadera locura. Yo le estaba representando a la ANDE, me quedé hasta que me echen. Eso le comuniqué al presidente de la ANDE (Pedro Ferreira), le dije que no sabía qué estaba pasando. Al salir de la reunión me dijeron que estuvieron muy nerviosos y que fue una victoria diplomática, me dijeron que vuelva tranquilo a mi país”.