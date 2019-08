Pedro Ferreira, expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), aseveró que Paraguay no tendría que haber firmado el Acta Bilateral de Itaipú el 24 de mayo pasado. "Sostengo que este tema si era tratado a nivel técnico, jamás íbamos a perder esta negociación, porque Brasil no tiene razón y no había por qué ceder", declaró Ferreira en comunicación con Radio Ñandutí.