Carlos María Florentín Benítez asumió oficialmente la presidencia del Banco Nacional de Fomento (BNF) el 2 de octubre y en una entrevista, con Rodolfo González Friedmann en el programa Vamos Por Más Paraguay, nos habló sobre su trayectoria en el contexto del manejo de entidades financieras, informando sobre el crecimiento del BNF en cifras, además de explicar las tendencias, expectativas para su gestión y productos que ofrece la institución.

También, comentó sobre los pilares y valores de la entidad financiera complementando la descripción de los productos que ofrece el Banco al referirse a los créditos que están lanzando para los productores luego de los siniestros que pudo sentir y afrontar la ciudadanía en general. Expresó también que están promocionando productos para la vivienda, de la mano del BNF en conjunto con la AFD.

Valorando la buena fortuna de los empresarios del campo, declaró que “Esta gente que sufrió, que es del sector productivo, no se queja, ellos no están acá en las calles diciendo “a mí me incendiaron”; ellos tienen mente positiva, dicen “necesito crédito a largo plazo, me voy a recuperar”… Esto es una señal y es un mensaje que nos dan a todos; no dicen “yo dejo mi campo, me voy. Son gente que está ahí“.

“Pedimos que el empresario apoye” dijo a la vez que resaltó que “En sociedades es clave que los dos pongamos algo” comentando que a veces hay personas que solicitan un crédito argumentando que una empresa está comenzando de cero.