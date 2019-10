Boletín Central Todo el día

El titular de la aguatera estatal, Natalicio Chase, se refirió a las similitudes y diferencias entre el agua envasada y la que proveen desde la ESSAP, mencionando que la elección del líquido embotellado se produce por "una cuestión cultural y de mercado" que se arrastra desde la desaparición de Corposana.

“En estos últimos años desde la desaparición de Corposana, como es un gran negocio, la gente se encargó de difundir que el agua del grifo no es buena” respondió Chase ante la consulta de por qué la población adquiere el líquido vital en botellas, en vez de optar por el servicio de la ESSAP.

“Tenemos la misma calidad y mejor que el 50% de las aguaterías. No estamos vendiendo y no somos competencia en el campo del agua embotellada pero a partir de noviembre vamos a ir embotellando agua con el fin de participar en ese mercado” sostuvo y añadió que “se puede tomar de la canilla y tiene la misma calidad”.