El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), con apoyo de la Gobernación de Misiones y la Municipalidad de Santa Rosa, inauguró un nuevo Centro de Atención Integral para niños, niñas y adolescentes “Semillas de Esperanza” que busca dar protección a hijos de familias en situación de vulnerabilidad.

Con el trabajo articulado entre el Minna, la gobernación de Misiones y la municipalidad de Santa Rosa, el Centro de Atención Integral “Semillas de Esperanza”, protegerá a más de 60 niños en situación de vulnerabilidad y la asistencia a 300 familias en misma situación económica.

La ministra de la Niñez, Teresa Martínez, dijo que en la niñez no se gasta, sino se invierte, ya que todo lo que se ponga para ellos es una inversión que retribuye hasta 18 veces más en el futuro, por todo lo que después no se gasta ya sea en salud o en deserción escolar. “Hay una inversión importante que si no se hace en ellos en esta etapa de sus vidas, después se convertirán en gasto social”, afirmó.

La construcción del centro demandó una inversión de 550 millones de guaraníes, provenientes de royalties de la Municipalidad de Santa Rosa, con la donación del terreno. La provisión de mobiliario y equipamiento estuvo a cargo de la Gobernación de Misiones por la suma de 135 millones de guaraníes.

La atención del Centro “Semillas de Esperanza” del programa Abrazo del Minna, está dirigida a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El programa incluye capacitación no formal, como educación en salud bucal, vínculo familiar y derechos; además de alimentación, refuerzo escolar y acompañamiento a las familias. Además quedó habilitado el mismo día, un centro comunitario, también del programa Abrazo del Minna, en el distrito de Santiago, Misiones.

El acto se realizó el viernes último y contó con la presencia de la ministra Teresa Martínez, los viceministros, Walter Gutiérrez y Eduardo Escobar; Carlos Arrechea, gobernador de Misiones, el intendente de Santa Rosa, Arnaldo Valdez, Gabriela Páez, directora de la sede de la dirección regional Misiones del Minna, Nancy Domínguez, directora general del programa Abrazo, autoridades e invitados.

Fuente: Agencia IP