Este viernes detuvieron a un hombre por supuestamente haber abusado de un niño de 9 años en el Parque Carlos Antonio López. El sospechoso ya fue denunciado en septiembre del año pasado, al principio no se tenia aún los datos ni el lugar de dónde ocurrió el hecho, más bien era una sospecha de la tía lo acontecido, según la fiscala del caso Maria Jose Abed.

“Los niños fueron asistidos por psicólogos del Centro de Atención a Víctimas del Delito del Ministerio Público y a partir de allí fuimos recaudando información. ‘Dónde ocurrió el hecho, cómo ocurrió el hecho, el nombre del supuesto autor, sólo el nombre sin el apellido’. Fuimos investigando hasta que finalmente hace un par de días contamos con los datos del presunto autor, fue imputado en ese momento y solicitamos la prisión preventiva”, aseveró.

Sobre las especulaciones que se hacían sobre sí el hombre tendría problemas mentales, la fiscala mencionó que aún desconocen la realidad de eso, no obstante queda a cargo de los profesionales.

“La abuela de los niños había conversado en varias ocasiones con este señor en el parque y ella me había referido nada más que a ella le daba la impresión de que podría tener algún tipo de retraso pero es una impresión de ella pero por supuesto nosotros en el marco de la investigación vamos a corroborar y vamos a hacer los estudios psicológicos y psiquiátricos. Yo no puedo asegurar, no es algo que se note a simple vista, es algo que se debe de dejar en manos de los profesionales”, señaló.

Abed añadió que se prosigue con la investigación del hecho y que ambos niños ( el hermano menor de la supuesta victima) están recibiendo atención psicológica por parte de los psicólogos de la Fiscalía.