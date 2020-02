Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez

Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez Facebook

Facebook Twitter

El senador Juan Carlos ‘Calé’ Galaverna afirmó que considera ‘fundamental’ la reunión entre el líder de Honor Colorado (Horacio Cartes) y Colorado Añetete ( Mario Abdo, para poder concretar el consenso.

Encuentro del presidente de la República, Mario Abdo con el expresidente Horacio Cartes

“Se debe de tener un cierre con el encuentro de los lideres principales de cada uno de los movimientos. Para mi es fundamental (el encuentro) porque sería ilógico pensar en la concreción de un consenso sin que hablen los líderes de los movimientos, los líderes representan a los movimientos (…) No estoy en la posición de que buscamos el consenso pero si no hay consenso yo no compito porque eso sería traicionar mi intención”, aseveró.