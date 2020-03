Benito Olivetti, funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, denunció que desde hace dos meses no perciben sus salarios y relató que en su caso particular quisieron está vendiendo sus pertenencias para poder dar de comer a su familia. Cabe recordar que trabajadores estatales de Radio Nacional del Paraguay se movilizaron la semana pasada ya que desde enero no están corando sus sueldos. Muchos de ellos indicaron que ni para el pasaje les alcanza.