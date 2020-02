El presidente de la República, Mario Abdo Benítez afirmó de que el estamento docente es el que más aumento de salario percibe desde hace tres años. Con respecto a los funcionarios suspendidos por supuestas irregularidades en la Entidad Binacional Yacyretá sostuvo de que cada funcionario que percibe un salario debe de cumplir su función.

Mario Abdo ofrece una mesa de diálogo con gremios que amenazan que harán huelga

“Yo se que se esta dialogando con varias organizaciones y esperemos que no les perjudiquemos a los niños. Se pueden hacer todos los reclamos, se puede construir una mesa de trabajo. De hecho, tres años de seguido los docentes están recibiendo aumento de salarios del 16%, es el estamento que más aumento ha recibido en los últimos años. Este año también vamos a honrar el compromiso que hicimos en el aumento del 16%. Vamos a escuchar los reclamos pero que eso no afecte la educación de nuestros hijos”, aseveró.

Sobre los gremios de estudiantes que también dicen que realizaran huelga, el presidente manifestó que están dispuestos a la mesa de diálogo tolerante con estos sectores. “Todos me amenazan todo el día. Hay que escuchar más lo que uno no quiere escuchar que lo que quiere escuchar. Nosotros estamos abiertos”.

Sobre la suspensión de funcionarios de la EBY con supuestas irregularidades

“La lucha y casi una obligación moral de buscar que cada funcionario público que reciba algún salario que eso corresponde al esfuerzo de todo un pueblo pagando sus tributos, tiene que cumplir una función. Aquel funcionario que percibe un salario y no cumple ninguna función o peor que no asiste a su lugar de trabajo esta deshonrando la oportunidad que tiene y más en una Binacional que es un privilegio de trabajar en una por los salarios que tiene normalmente. Yo felicito al director, todos tenemos una obligación moral de cuidar cada centavo del pueblo paraguayo y no podemos permitir que gente este cobrando salarios y que no cumpla una función”, aseguró.