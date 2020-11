Hora Pico Todo el día

El jefe de la Agrupación Especializada, Blas Vera comentó que el legislador imputado Miguel Cuevas comparte habitación con un sujeto condenado hace aproximadamente diez años por secuestro. El diputado ingresó este jueves al rededor de las 16:00 horas para guardar prisión preventiva en el lugar. “Esta persona esta por un caso de secuestro y no es policía. No se puede saber el nombre (del recluso) porque es la instrucción que yo recibí, de no brindar esa información”, sostuvo.

“Nosotros le recibimos, fue inspeccionado por el médico de turno y goza de muy buena salud. Esta en una celda en compañía de un interno. El diputado Cuevas como llegó ayer se esta acomodando, todavía no tiene sus comodidades básicas para sobrellevar su estadía en este lugar”, explicó.

“Todavía no tiene nada, ayer justamente el interno con quien comparte le consiguió un colchón y así se arregló por el día de ayer. Me imaginó que hoy va a traer para cubrir sus necesidades básicas porque nosotros no disponemos de esas comodidades para brindarles, solamente el techo le vamos a dar”, aseveró.