El inspector principal Blas Sosa, director de la PMT de Asunción, comentó que no disponen de las condiciones necesarias para poder llevar los vehículos mal estacionados durante eventos. Además refirió de que no contaron con el apoyo de la Policía Nacional para despejar a los cuidacoches de la calle este fin de semana. “La Policía no actuó, nos acompañó para que se pueda evitar la presencia de ellos en la calle, al no entrar en contacto con ellos (cuidacoches) no hay posibilidad de tener conflicto”.

Este domingo durante el clásico de clubes en la capital fueron removidos tres vehículos que supuestamente estaban mal estacionados. “En muchos casos no se pudo remover los vehículos porque estaban pegados unos a otros, es una situación complicada”, explicó Sosa.

“Fueron removidos tres vehículos, penosamente no pudimos hacer más porque no se pudo activar el sacar de circulación a los cuidacoches entonces ellos retomaron por su cuenta los estacionamientos. Pasa que el PMT y la Policía Nacional estuvimos avocados en dirigir y agilizar el tránsito en el área de bloqueo, entonces no hubo gente ocupándose de evitar que se estacionen en lugares no permitidos. Cuando las cosas ya están instaladas cuesta empezar a corregir, porque tenemos que llevar 200 vehículos y no hay condiciones para eso, llevamos lo que podemos”, aseveró.

Según el inspector el proceso para adquirir una grúa es extenso debido a que se debe de llamar a licitación. “No es ágil como quisiéramos para tener una grúa como la gente. Las grúas que tenemos son insuficientes, las que están activas ”.