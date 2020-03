Durante el operativo interinstitucional realizado en la zona de la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA), la comuna capitalina instaló una oficina de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni).

Este Operativo se realizó en el marco de la protección inmediata a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), a fin de prevenir nuevos hechos de violencia.

En la ocasión se procedió a verificar todos los inmuebles colindantes a la Terminal de Ómnibus, la situación de los mismos, los propietarios, y si aún hay presencia de NNA y adultos de pueblos indígenas en la zona.

Se protegió a 16 personas, entre ellas 6 NNA del pueblo Mbyá Guaraní, provenientes de diferentes departamentos. Los mismos fueron trasladados al albergue Kuarahy Rese, donde serán protegidos mientras dure el proceso de reinserción a sus comunidades de origen.

Estuvieron presentes representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), encabezados por el viceministro de Protección de Derechos, Eduardo Escobar; el director General de Protección y Promoción de Derechos, Eduardo Sosa, y el equipo de abordaje en calle del Ministerio; además de los representantes del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), de la Policía Nacional, de la CODENI, de la Dirección de Gestión Ambiental, de la Asesoría Jurídica, y de la Dirección de DDHH de la Municipalidad de Asunción.

Al respecto, la ministra de la Niñez, Teresa Martínez, sostuvo que “La Codeni tiene que estar presente para las medidas de protección en la Terminal ya que durante los operativos que estamos haciendo en calle en esa zona todos los días, estamos retirando niños”.

Días pasados retiramos a 18 niños de ese lugar, pero no podemos nosotros, sólo llevar a los niños, hay que hacer un acompañamiento social, y en eso es primordial el trabajo de la Codeni. Debemos trabajar con las comunidades, porque, llevamos a los niños a los albergues, pero al día siguiente hay otros más de otra comunidad; y si no trabajamos directamente con las comunidades de manera articulada con las demás instituciones intervinientes, no vamos lograr ningún cambio”, enfatizó.

