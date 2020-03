El director de la Caminera, Luis Christ Jacobs manifestó que en este tiempo del estado de emergencia, la seguridad en tránsito no se puede descuidar. Señaló que las multas por infracción no son un servicios “como la Ande o el agua”, por lo tanto serán aplicadas a los infractores.

“Una vez que están detectadas las multas nosotros (aplicamos). Las multas no son un servicio que se ofrece como la ande o agua”, dijo.

“El hecho de quejarse de haber sido multado por no usar cinturón, hoy día ya no… Y nosotros no podemos por estas cosas tener un ‘aichenjaranga’, las personas tienen que ser responsables y usar cinturón. No se puede aludir una excusa de descuido en algo tan elemental como el uso de cinturón y la luz apagada también está prevista en nuestra legislación”, sostuvo.