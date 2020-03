Hora Pico Todo el día

Son ellos, el personal de blanco de todo el país, quienes están poniéndose en peligro para salvaguardar a la población. Pareciera que la ciudadanía no termina de comprender el peligro del coronavirus, a pesar de tener grandes ejemplos internacionales como China, Italia, Francia y España.

«La gente tiene que entender cual es el trabajo riesgoso, tiene que entender que no estamos ante una enfermedad cualquiera, no es un simple tĩ syry, tienen que tomar en serio esto. Hay muchos compatriotas que nos estamos poniendo en riesgo para saber si es o no y si tratamos o no. Los primeros que caen son los personales de salud y quién va a atender a la ciudadanía si los profesionales de salud caen», dijo a la 1020 AM el doctor Carlos Morínigo, coordinador delAislamiento Biológico del INERAM.

Coincidentemente, el primer caído por coronavirus en Paraguay fue un médico. El doctor Hugo Diez Pérez, de 69 años de edad fue el primer fallecido por la enfermedad en el país. El mismo se habría contagiado tras hacer contacto con insumos sanitarios infectados, ni siquiera habría sido al tener contacto directo con un paciente con el virus.

«Tenemos que saber que los insumos se van a acabar, porque son desechables y no podés volver a usar y depende de la ciudadanía que no tengamos que usar miles. Pero no nos preocupemos porque se van a acabar, busquémosle la vuelta: quédense en sus casas por favor», finalizó Morinigo.