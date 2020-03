Zona Franca Todo el día

El permisionario del bloque A del mercado de Abasto, manifestó que están disconformes con el nuevo horario impuesto por la Municipalidad con el fin de evitar la aglomeración de personas e impedir la propagación del coronavirus. Señaló que afectará económicamente a los comerciantes por lo que también los precios de los productos aumentará para el consumidor final.

“Esta medida fue comunicada a la comisión permanente de permisionarios, no cayó bien en todo el mercado porque nosotros vendemos productos perecederos en un 70 a 80%. Del mercado de abasto se surten la gran mayoría de los supermercados, los minimercados, los autoservis, las despensas, los pequeños almacenes y lo único que va a conseguir que los productos que nosotros tenemos, que son perecederos, como bananas tomates manzanas, todo lo la ama de casa necesita para cubrir sus necesidades básicas. Se va a tener que llevar a un precio más elevado porque al no haber una provisión diaria, los compradores van a tener que venir y van a necesitar un sistema de frío y eso va a repercutir lastimosamente en el precio final que llega al consumidor final”, explicó.

“Mucha gente del bloque C, por ejemplo, que es bloque minorista, va a verse enormemente afectado, porque solamente van a trabajar tres veces a la semana, Y cómo hará el bloque C para conservar un producto, por ejemplo, una caja de tomate que lleva y no vende todo, esa caja de tomate después de 48 horas como va a conservar, siendo que el bloque se es un bloque grande que no tiene aire acondicionado, que no tiene cámara”, mencionó.

El nuevo horario establecido para el funcionamiento del Mercado de Abasto se distribuye de la siguiente manera: el informe refiere que para los bloques A, E, N, H, K, L, Q, U, J, L, CF, M y F estarán habilitados los días lunes, miércoles y viernes, desde las 4.00 hasta las 12.00; mientras que para los bloques B, C, D, G, I, Z, CMI y O estarán habilitados los días martes, jueves y sábados, desde las 4.00 hasta las 12.00.