Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez

Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez Facebook

Facebook Twitter

La encargada de negocios de Paraguay en España, Liz Coronel mencionó que de las más de 80 mil compatriotas que vive en España, muchos están pasando una situación difícil por la pandemia del coronavirus, ya que algunos trabajan por día y con esta situación no pueden. Además, indicó que hay una “traintena” de paraguayos que quieren volver al país, sin embargo con la nueva medida adoptada por la Dinac, se torna difícil.

“Están en una situación difícil, que se suma a la situación difícil de muchos paraguayos, no solamente de los que vinieron temporalmente, si no hay muchos compatriotas que no están pasando bien. Porque tenían un trabajo al día que trabajaron ganaron y gastan al día, entonces al pasar toda la economía del país. Un compatriota me dijo que la construcción sigue funcionando, por lo menos en algunas zonas, pero los demás que trabajan en hotelería o los que trabajaban en otros sectores o que terminaron su trabajo, ahora ya no pueden trabajar”, refirió.

“La mayor parte de ellos están o casi todos en casa de familia, gracias a la buena voluntad de otros compatriotas que le acogen en sus casas”, mencionó.

“Algunos viven en departamentos pequeños, a veces entre varias personas (…) Sumarle a todo el estrés de estar aislado, cuando la circunstancia de vulnerabilidad o precariedad que como muchos compatriotas que están aquí”, indicó.

Por otra parte, informó de la tercera persona fallecida por coronavirus en España. Mencionó que se trata de una mujer que ya presentaba enfermedades de base. La misma se encontraba en el consulado paraguayo recibiendo asistencia, sin embargo emporó su situación y se confirmó su deceso en horas de la tarde de este martes.