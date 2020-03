Johnson, cuya compañera sentimental, Carrie Symonds, está embarazada del que será el primer bebé de la pareja, agregó que aunque se ha «aislado» continuará «liderando la respuesta del Gobierno vía vídeo conferencia» contra la pandemia. Entre los síntomas detectados, el «premier» notó, según dijo, «fiebre y una tos persistente».

«No tengan duda de que puedo continuar, gracias a la magia de la tecnología moderna, comunicándome con mi equipo para liderar la lucha nacional contra el coronavirus», aseguró Johnson, que agradeció la actitud de «todos los implicados» en la batalla, entre ellos, del «maravilloso personal del NHS», servicio público sanitario británico.

Un portavoz oficial de Downing Street -despacho del primer ministro- reveló, por su parte, que «tras presentar síntomas leves ayer, Boris Johnson se hizo la prueba, siguiendo el consejo personal del asesor médico jefe del Gobierno, Chris Whitty».

«El test se llevó a cabo en (su oficina) del Número 10 a cargo de personal del servicio público sanitario (NHS) y el resultado de la prueba fue positivo», apuntó la fuente. Agregó que «siguiendo las pautas, el primer ministro se ha aislado en Downing Street», desde donde seguirá al frente del Ejecutivo.

Hasta la fecha, en el Reino Unido se han detectado 11.658 casos de afectados por el COVID-19 y han fallecido al menos 584 personas. EFE

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020