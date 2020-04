Zona Franca Todo el día

La senadora Desiree Masi refirió al caso positivo de coronavirus en el Congreso. Expresó que no es partidaria de juzgar como “delincuentes” las personas que contraen el virus. Agregó que todos están expuestos siempre en el Congreso ya que el virus es asintomático y el sistema de ventilación es “una mierda” y las sesiones son largas.

Dijo que probablemente la próxima semana las sesiones del senado se realizarán desde “fuera”. Se están analizando la parte técnica y constitucional ya que no es una entidad cualquiera. “No le puedes tener a uno de los poderes del Estado por no tener preparada la tecnología y la autorización correspondiente, el dictamen, no pudiendo decidir cuestiones”, expresó.

Indicó que el cambio ya es “irreversible”, pero no precisamente por una decisión de la clase política, sino de la gente. Estamos todos en una misma situación como país, “una turbulencia”, y luego de que pase esto habrá “tiempo de repartir culpas o medallas”, pero lo vivido traerá cambios, quieran o no la clase política o la clase empresarial, señaló Masi.

No obstante, dijo que el cambio estructural del Estado es un proceso que se tiene que hacer con tiempo y no de manera apurada para no repetir la misma situación que pasó días anteriores en la Cámara.