El diputado Edgar Ortíz quien fue imputado por presuntamente atropellar una barrera de control y por violación de la cuarentena sanitaria dijo que en su imputación "hay algo raro". Además sostuvo que detrás de la acción fiscal habría una cuestión política.

«Yo me creo inocente, yo me sometí al control. Vamos a ver, a mi ya me asusta este tema y seguramente todo lo que diga va a ser usado en mi contra, con todos los medios en mi contra. Voy a someterme a la justicia», afirmó.

Denunció que están obligando a declarar en su contra al oficial que le tomó la temperatura y que él sí tenía todos los síntomas que había dicho.