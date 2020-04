Zona Franca Todo el día

Un grupo de connacionales residentes en Suiza grabaron una emotiva versión de "Solo le pido a Dios" para enviar un mensaje de apoyo a pesar de la distancia. Nuestro compatriota, Rubén Domínguez quien participó en la canción refirió que la idea principal de esto fue alentar a las personas a que se queden en sus casas.

Mencionó que coincidieron con algunos compatriotas músicos que se encuentran dispersos en varias ciudades de Suiza e incluso en Alemania, para crear este corto para transmitir a sus familias y a los demás paraguayos a que no se expongan al salir de sus casas para protegerse y así proteger a los demás para no contraer covid-19. “La idea era no quedarse callado, arengar a nuestra gente a que se quede en casa para no afectarse y no afectar a los demás ante esta cuestión del coronavirus”.

Paraguayos y paraguayas en Suiza graban una emotiva versión de "Solo le pido a Dios"🇵🇾🇨🇭🙏🏽 #1020AM #QuedateEnCasaPy pic.twitter.com/bqi3iV2JoF — Radio Ñandutí (@nanduti) April 7, 2020

Domínguez es un cantautor, manifestó que reside en Neuchatel desde los años 90 aproximadamente. Comentó que es chaqueño y envió un mensaje de fortaleza a su familia. “Les envió un fuerte abrazo a toda la gente sufrida del Chaco Paraguayo, sobre todo del Alto Paraguay. En esta época de la pandemia les pido que haya serenidad y concentrarnos un poco en este tiempo”.