El defensor del Pueblo, Miguel Godoy mencionó que en tres días recibieron 12 mil denuncias relacionados al programa Ñangareko. Dijo que la policía de entrega de la ayuda debe ser cambiada de manera “urgente”, porque la gente tiene hambre, está desesperada y el sistema es “lerdo”. Tiene que estar involucrados más sectores para entregar “a la velocidad de la luz” la ayuda.

“Tiene que estar involucrada la iglesia, comisiones de barrio, intendentes concejales, liberales, colorados, encuentristas, y llevar los víveres a la velocidad de la luz”, expresó.

“Mientras que es este esperando que el cruzamiento, y donde Rene Fernández está haciendo su papel de estrellita, que a que gente con antecedente no puede llegar el programa, no al final sí. O sea, es algo que no funciona y tenemos el cambiar de manera radical, ya no más. Vamos a lo clásico: un vehículo va al asentamiento, por medio de megáfonos (dice) que ‘en una hora va a llegar el kit de alimentos con otras camionetas’ y que ‘si la gente se aglomera’ de que van a ir a otro asentamiento. Nosotros iniciamos ese trabajo en la Chacarita, nadie salió de su casa, nadie se aglomeró. Y si nosotros no hacemos eso, esto va estar estallar”, refirió Godoy.