Alumnos de al menos 16 universidades privadas decidieron ir a"Paro Virtual Académico", debido a que estas instituciones continúan cobrando los aranceles pese a no dar clases de manera presencial. Sol Rojas, de la Ofensiva Universitaria, manifestó que las clases virtuales no está llenando las expectativas ya que los docentes no se encuentran preparados para este tipo de modalidad.