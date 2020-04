El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (PANAFTOSA-OPS/OMS) y Protección Animal Mundial (World Animal Protection) se han unido para comunicar al público en general los aspectos referentes a la COVID-19 y la relación con las mascotas (perros y gatos).

Se ha preparado un cuestionario para disipar dudas y distinguir entre mito y realidad. El mensaje es simple:

Hasta la fecha, no hay evidencia científica de que los animales de compañía (perros y gatos sean una fuente de infección para los humanos. No hay evidencia de que los perros se puedan enfermar y la infección en gatos se está investigando. Las recomendaciones con animales siguen siendo lavarse las manos antes y después de interactuar con ellos y sus pertenencias, así como practicar el distanciamiento si usted está enfermo.

La recomendación es que los dueños de mascotas las sigan cuidando y mantengan la calma. El abandono de perros y gatos es inadmisible, y no es, bajo ningún concepto, la solución a la pandemia del COVID-19. Tampoco lo es el sacrificio de animales. Esta pandemia no es, ni puede llegar a usarse, bajo ningún concepto, como una justificación para practicar la matanza despiadada.

Hay mucha evidencia científica que los perros y gatos mejoran y enriquecen la vida y la salud de las personas. los acompañan, protegen sus casas y animales de producción, y son capaces de aprender e incluso de realizar tareas extraordinarias. Adicionalmente, pueden ser de un gran apoyo psicológico para las familias, al reducir niveles de estrés y tendencias suicidas, algo de mucho apoyo en época de distanciamiento social. ¡Cuidémoslos y cuidémonos nosotros también!

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA COVID-19 Y LAS MASCOTAS (PERROS Y GATOS)

1. ¿Los perros y los gatos pueden transmitir la COVID-19 a las personas?

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA), así como otras instituciones de salud humana y animal señalan que actualmente no hay evidencia científica de que los animales de compañía sean una fuente de infección para nosotros.

No hay evidencia de que los perros se puedan infectar con la COVID-19. Hay pocos reportes de gatos que parecen haberse infectado con el virus, todos en contacto con personas enfermas de COVID-19, o en laboratorio con infección forzada. Los casos de los gatos actualmente se están investigando. Sin embargo, en este momento no hay evidencia de que los gatos puedan transmitir el virus a las personas.

Ahora bien, la información sobre el coronavirus está evolucionando rápidamente, así que haremos las actualizaciones correspondientes conforme se obtengan nuevos datos.

2. ¿Qué pasa con el pomerano y el pastor alemán que dieron positivo en Hong Kong, así como con el gato que dio positivo en Bélgica?

Algunos perros y gatos han sido puestos en cuarentena y analizados con exámenes de laboratorio de coronavirus. Al 30 de marzo, ha habido tres casos curiosos de posible infección y todos se consideran casos aislados.

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) dice lo siguiente:

“Los servicios veterinarios de la Región administrativa especial de Hong Kong de la República Popular de China notificaron a la OIE que dos perros se habían infectado por el virus dla COVID-19 tras una estrecha exposición a sus dueños que estaban enfermos por la COVID-19. Las pruebas, realizadas mediante PCR en tiempo real, demostraron la presencia de material genético del virus COVID-19 en muestras nasales y orales. Los perros no mostraron ningún signo clínico de la enfermedad.” De hecho, el pastor alemán vivía con un perro de raza mixta que nunca se enfermó y tampoco presentó virus en el examen PCR.

«Los servicios veterinarios de Bélgica notificaron a la OIE que un gato perteneciente a una persona positiva a la COVID-19 dio resultado positivo al virus dla COVID-19. El gato mostró signos de enfermedad respiratoria y gastrointestinal. La prueba efectuada por PCR en tiempo real, mostró la presencia de material genético del virus dla COVID-19 en muestras de vómito y de heces. Se sospecha infección, pero aún no se ha confirmado.”

Este caso ha sido controversial entre expertos y algunos consideran que se necesitan más pruebas para poder concluir que el gato estaba enfermo con COVID-19.

No existe evidencia alguna de que los perros o gatos tomen parte en la transmisión de la enfermedad en los humanos. Se están realizando más investigaciones para establecer de qué manera ciertos animales pueden verse afectados por el virus COVID-19.”

Recordemos siempre tomar las medidas sanitarias adecuadas: el lavado de manos antes y después de haber estado con animales o de haber tocado sus pertenencias. Más informaciones aquí.

3. ¿Puedo besar y abrazar a mis perros? ¿Puedo dejar que mis perros nos besen y abracen a mí y a mis niños?

Aunque amemos a nuestras mascotas, besarlas no es buena idea. Los perros y los gatos, lo mismo que nosotros, tienen muchas bacterias en la boca que pueden causar enfermedades. A algunos perros les gusta que los abracen, a otros no. Por favor, no abrace perros o gatos que se vean incómodos o asustados: podrían estar estresados y morder. Este consejo es especialmente importante para los niños, porque ellos no pueden leer el comportamiento de un gato o de un perro tan bien como los adultos. Si desea acariciar un animal de compañía, hágalo, pero lávese las manos antes y después de tocarlo, sacarlo a caminar o darle de comer, para deshacerse de los microbios, incluido el coronavirus, en caso de que haya entrado en contacto con usted o su mascota.

4. Si tengo la COVID-19, ¿debería evitar el contacto con mis mascotas?

Aunque no hay evidencia de que perros se hayan contagiado de la COVID-19 y poca evidencia de que los gatos pueden ser susceptibles, todavía se recomienda que las personas que han contraído esta enfermedad limiten el contacto con animales, hasta que se tenga más información sobre el virus. Así nos cuidamos nosotros y los cuidamos a ellos. Todavía falta mucho por aprender sobre la COVID-19; conforme pase el tiempo, vendrá más información.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan lo siguiente: “Si usted ha contraído la COVID-19, limite el contacto con mascotas y otros animales, como lo haría con cualquier otra persona que estuviera a su alrededor. Aunque todavía no hay reportes de mascotas u otros animales que hayan contraído la COVID-19, de todas formas, se recomienda que quienes la padezcan limiten el contacto con animales, hasta que se tenga más información sobre el virus. En la medida de lo posible, pida a algún otro miembro del hogar que cuide a sus animales, mientras usted se recupera. Si usted ha contraído la COVID-19, evite el contacto con su mascota; esto incluye abrazarla, acariciarla, besarla, dejarse lamer y compartir la comida. Si usted tiene que cuidar a su mascota o estar cerca de animales mientras está enfermo, lávese las manos antes y después de interactuar con ellos y utilice una mascarilla”. Le recomendamos revisar la información que constantemente se actualiza en el sitio web del CDC.

5. Si tengo el coronavirus, ¿debo poner a mi perro o gato en cuarentena?

En este momento, no hay evidencia científica de que los animales de compañía puedan ser una fuente de infección de coronavirus para las personas. Por tanto, no es necesario poner a su mascota en cuarentena, si usted se enferma. Sin embargo, los CDC recomiendan que “… si usted ha contraído la COVID-19, limite el contacto con animales hasta que se tenga más información sobre el virus. En la medida de lo posible, pida a algún otro miembro del hogar que cuide de sus animales, mientras usted se recupera. Si usted tiene la COVID-19, evite el contacto con su mascota; esto incluye, abrazarla, acariciarla, besarla, dejarse lamer y compartir la comida. Si usted tiene que cuidar a su mascota o estar cerca de animales mientras está enfermo, lávese las manos antes y después de interactuar con ellos y utilice una mascarilla”. Le recomendamos revisar la información que constantemente se actualiza en el sitio web del CDC en CDC.

6. Si mi perro se enferma, ¿qué debo hacer?

Los perros y los gatos se pueden enfermar por muchas razones. En estos momentos no hay evidencia de que los perros se puedan enfermar por causa del nuevo coronavirus (COVID-19) y falta evidencia para poder confirmar que los gatos se enferman con este virus. No obstante, si su perro o su gato desarrolla una enfermedad atípica o entra en contacto con alguien que padece la COVID-19, llame a su veterinario o a un funcionario de salud pública. Seguramente este funcionario le recomendará llevar su mascota al veterinario. Informe al veterinario de la situación para que se prepare de antemano. No lleve la mascota al veterinario a menos que se le indique hacerlo.

7. Si mi perro se enferma, ¿debo ponerle una mascarilla?

No. La mascarilla puede interferir con la respiración de los animales y causarles estrés y falta de aire. Las razas de cara plana (pugs, bulldogs, himalayas, etc.) que ya de por sí tienen problemas para respirar, podrían sufrir un golpe de calor muy grave y pueden desmayarse si se les pone y mantiene con una mascarilla.

8. ¿Puedo sacar a mi perro a caminar?

Lo más importante es que usted siga cualquier regla y recomendación que haya sido comunicada por su gobierno con respecto a salir de casa y mantenerse seguro. Si usted todavía puede salir a la calle sin tener contacto con otras personas y animales y no presenta síntomas dla COVID-19, podría sacar a caminar a su perro. No hay evidencia de que los perros se pueden enfermar o transmitir la COVID-19 a las personas. El virus tampoco puede transmitirse a través de las heces. Sin embargo, es de vital importancia que usted recoja las heces y las deseche responsablemente, para respetar la salud pública y a su comunidad. Siempre lávese las manos antes y después de interactuar con su mascota o sus pertenencias y asegúrese de desinfectar todas las superficies de su hogar.

Lo correcto es mantener el aislamiento social, pero también es esencial que su mascota camine y haga ejercicio. Si va a salir con su perro, le sugerimos que siga las recomendaciones de los Consejos Veterinarios, para garantizar la seguridad de todos:

Las caminatas al aire libre deben ser cortas y enfocadas, solo para satisfacer sus necesidades fisiológicas;

Solo una persona debe pasear al perro en cada salida;

Busque lugares menos concurridos y prefiera los momentos más tranquilos;

Evite el contacto con otros animales y con otras personas.

De vuelta a casa, debe limpiarse bien las patas con agua y jabón neutro, asegurando de limpiar el pelo entre los dedos. No use alcohol, cloro u otras sustancias irritantes. Hable con su veterinario para conocer sobre productos seguros para tu mascota.

9. ¿Cómo hago para substituir los paseos con mi perro cuando la indicación oficial es ‘quedarse en casa’?

Los perros y los gatos necesitan realizar actividad física. Por tanto, se debe mantener el tiempo que estaba destinado a sacarlos a caminar, pero reemplazarlo con juegos. Por ejemplo, jugar a la pelota en el patio o, si usted vive en un apartamento, inventar juegos con juguetes nuevos o enriquecer el entorno escondiendo “premios” para que el perro no se aburra. En el caso de los gatos, es importante proporcionarles estructuras verticales para que puedan trepar. Es importante mantener la rutina de ejercicios y juegos para entretenerlos en cuarentena.

10. ¿Hay riesgo de que nuestras mascotas traigan virus a nuestros hogares si han estado afuera?

No es totalmente imposible que tu mascota traiga virus a tu hogar si la COVID-19 está presente en la calle, si una persona enferma ha tosido o escupido sobre ella. Lo mismo sucede con tus zapatos, por lo que se recomienda tener “zapatos de calle” y cambiarse a “zapatos de casa”. Podrías optar por lavar las patas de tu mascota con agua y jabón neutro o champú apto para animales (como champú de perro), después de sacarlos a caminar, o de limpiarlas con un trapo mojado con agua y jabón. NO USES alcohol o desinfectantes de limpiar la casa sobre la piel de los animales pues se puede irritar. No se recomienda bañar a los perros todos los días. Siga las instrucciones de los productos de limpieza aptos para animales y manténgalos cepillados y limpios.

11. ¿Debería vacunar a mi perro contra el coronavirus?

Los virus SARS-CoV 2 (que causa COVID-19 en las personas) y el CCov (que causa la coronavirosis digestiva en perros) son de especies completamente diferentes.

Las vacunas que actualmente se colocan a los perros contra el coronavirus sirven para protegerlos contra infecciones digestivas producidas por otro tipo de coronavirus (CCoV) no tienen licencia de protección contra el SARS-CoV 2 (COVID-19).

No hay evidencia científica de que la vacuna que se pone a los perros contra el coronavirus proporcione protección cruzada contra una infección producida por el nuevo virus de 2019 en animales. Por tanto, la vacuna canina contra coronavirus no funciona para combatir la COVID-19.

11. ¿Qué hago con mi animal de compañía si me hospitalizan?

Tal como se recomienda para cualquier emergencia, su mascota debe estar vacunada, esterilizada, con collar e identificación. También es buena idea comprar suficiente alimentos y medicamentos prescritos a su mascota para 15 días, en caso de que usted no pueda salir de casa. Pida a alguien de su familia o amigos de su confianza que cuide a su mascota en el caso de que usted sea hospitalizado. Algunos perros y gatos se ponen nerviosos, ansiosos e incluso agresivos en un nuevo lugar (no se sienten seguros), así que lo mejor sería que alguien llegara a su casa a darles de comer y a jugar con ellos. Sin embargo, si hay orden de no salir, lo más conveniente es que alguien (ojalá una persona que le resulte familiar al animal) se lo lleve a un hogar temporal donde lo cuiden bien.

12. ¿Si estoy a cargo de cuidar de varios animales, como paseador o cuidador, debo quedarme en casa y abandonar el trabajo?

Usted debe seguir las recomendaciones del Consejo de Veterinarios o de la municipalidad de su región o país. Puede sustituir la caminata de los perros y atenderlos en casa: jugar con ellos e inventar actividades que los ayuden a ejercitarse y a mantener, hasta donde se pueda, las rutinas que antes tenían. Los “cuidadores” de animales, como el resto de la población, deben seguir las recomendaciones sanitarias: lavarse las manos, aplicar el distanciamiento social, toser/estornudar de manera apropiada, desinfectar las superficies. Lávese siempre las manos antes y después de interactuar con los animales.

13. ¿Cuál es nuestra recomendación para interactuar con perros de la calle?

Al igual que con las mascotas con dueños, no hay evidencia que los perros de la calle (sin dueño o comunales) puedan contraer la COVID-19 o transmitirla a la gente. Después de todo, tengan dueño o no, siguen siendo perros. Sin embargo, si usted entra en contacto con un perro comunal, tenga el cuidado de lavarse las manos luego, para eliminar cualquier microbio, incluyendo la COVID-19, en el caso de que este haya caído sobre el pelaje del perro.

Algunos perros de la calle podrían sufrir innecesariamente durante esta pandemia. Puede que la gente que los alimenta tenga que quedarse en casa o estén atendiendo la orden de no salir. También, pese a que la evidencia apunta a que ni gatos ni perros transmiten la enfermedad, podrían ser abandonados o sacrificados por puro miedo. Las matanzas de perros deambulantes no son solo un acto de crueldad, son un crimen y no sirven para eliminar enfermedades zoonóticas de transmisión canina.

Ver «Las cinco claves para prevención de mordeduras«.

14. He leído que alguna gente está abandonando o “poniendo a dormir” a sus perros y a otros animales como una medida de precaución. ¿Debería yo hacer lo mismo para estar a salvo?

Es lamentable que el miedo mal dirigido lleve a la gente a abandonar a sus animales o incluso a aplicarles la eutanasia. Como mencionamos anteriormente, no hay evidencia que señala que los perros o los gatos puedan transmitir la COVID-19 o transmitirla a los humanos. Dado a que la COVID-19 es una enfermedad de transmisión humana, la mejor manera de prevenirla es quedarse en casa, aplicar lo distanciamiento social, lavarse constantemente las manos, toser/estornudar de manera responsable, limpiar las superficies con desinfectante.

Abandonar o matar animales es algo que les ocasiona sufrimiento y alimenta el ciclo de pánico; es un crimen, es cruel, para nada ético y no resuelve la pandemia.

Las mascotas han demostrado ser una excelente compañía e inclusive pueden reducir niveles de estrés y tendencias suicidas, algo que es muy positiva en nuestra actual situación de cuarentena por la pandemia. Les recomendamos a todos los dueños de mascotas que las sigan cuidando y que mantengan la calma. El abandono no puede ser, bajo ningún concepto, una opción. Sean dueños responsables, sigan dándoles amor, cuidados y cariño a sus mascotas, pero eviten besarlas y lávense las manos antes y después de tocarlas o de tocar sus pertenencias.

15. ¿Mi comunidad debería ahuyentar a los animales callejeros que andan en el área o llamar a las autoridades locales para que se encarguen de ellos, solo para estar más seguros?

No. Los animales no deben convertirse en víctimas de esta pandemia. Son vulnerables; necesitan nuestra ayuda y nuestra protección. No hay evidencia científica de que los perros o los gatos callejeros puedan transmitir la COVID-19; por tanto, no tenemos que asustarnos o preocuparnos por que nos pasen la infección. Esto no exime de seguir las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, como el lavado de manos.

16. Parece que muchos hogares temporales se están viendo afectados, porque la gente no está donando y los voluntarios no pueden acudir a las instalaciones. ¿Cómo puedo ayudar?

Un efecto secundario de la pandemia es que los hogares temporales no pueden recibir a los voluntarios, el financiamiento ha disminuido y la gente que podría adoptar no lo está haciendo. Debido al distanciamiento social, el personal de estos hogares temporales no puede llevar a cabo campañas de vacunación, esterilización o educación. Esto es peligroso para los animales cuya supervivencia y bienestar dependen de estas actividades. Llame al refugio para ver si usted puede adoptar un animal por un tiempo (casa cuna), mientras se encuentre trabajando desde casa. Donar comida o dinero es una forma fácil y muy útil de ayudar. Otra opción es hacer una campaña virtual para recoger fondos y alimentos para la organización que cuida de los animales en tu comunidad, pues todos van a necesitar de ayuda durante la cuarentena. También puede crear una red de cuidadores, para cuidar de aquellos animales de personas son hospitalizadas o están enfermas.

17. Yo siempre he dejado que mis perros deambulen libremente por la comunidad. Dada la situación actual, ¿debería seguir permitiendo que mi perro salga a la calle libremente o debería asegurarme de que se quede en casa?

No hay evidencia científica que señale el peligro de transmisión dla COVID-19 por intermedio canino o felino. Por lo tanto, si su perro o gato está saludable, esterilizado, vacunado contra la rabia y usted vive en una comunidad que tolera la deambulación, entonces quizás no haga falta imponer más restricciones. No obstante, puede ser que, por falta de conocimiento sobre la naturaleza del coronavirus, haya comunidades que en estos momentos no se sientan seguras alrededor de los perros y gatos deambulantes. Solo en esas circunstancias, recomendamos que se apliquen ciertas restricciones a la deambulación, sobre todo para garantizar la seguridad de los animales.

Fuente: OMS