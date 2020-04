Hora Pico Todo el día

Los pacientes con síntomas respiratorios acuden primeramente a las clínicas periféricas del IPS, las cuales no cuentan con equipos de bioprotección ante posibles casos de coronavirus. El doctor Edilberto Rivarola, presidente de la Asociación Médica del Instituto de Previsión Social (IPS), señaló que desde que se registró el primer caso de COVID-19 en nuestro país claman por insumos adecuados, pero que al hacer este reclamo recibió amenazas tanto él como su gremio por parte de Andrés Gubetich, titular de la previsional.

Cabe recordar que Gubetich y el Consejo del IPS remitió un comunicado desvirtuando los reclamos del doctor Rivarola y del gremio al cual forma parte, notificando que ya adquirieron los insumos y materiales para estos profesionales.

El profesional además señaló que no tienen temor en perder sus puestos laborales por reclamar los insumos que necesitan e instó a sus colegas a no ir a trabajar so las condiciones no se encuentran buen estado ya que se exponen a mucho peligro. «No nos interesan las amenazas de Andrés Gubetich y de su consejo».

Mencionó a su vez que el Gobierno y el Ministerio de Salud están trabajando arduamente solo en los centros especializados para los casos de COVID-19, pero que las periferias carecen de insumos básicos, como el tapabocas y que inclusive muchos compran de su dinero estos materiales.