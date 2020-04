Franja Roja Todo el día

El ministro del Interior Euclides Acevedo pidió a la ciudadanía seguir en casa y respetar la cuarentena. Sostuvo que a su parecer, la producción no está demorada sino que está disminuida en su dinamismo. Agregó que desde el punto de vista de la salud, el hecho que tengamos 6 internados indica que vamos por buen camino.

«Estoy contento pero no estoy satisfecho, podríamos hacer mucho más. El punto está en que no estábamos preparados para esto y no hubo planificación. Los países que tuvieron guerra sí ya están preparados, ahí lo tenemos a Alemania», dijo.