El doctor Carlos Morínigo explicó porqué es importante que los pacientes con COVID positivo guarden el aislamiento. Afirmó que la carga viral en una persona contagiada con el virus es variable de acuerdo al estadio de la enfermedad: "A medida que el COVID19 avanza, tiene más carga viral, pero en la fase final va desapareciendo", dijo. Agregó que la desaparición total del virus va de entre 8 a 37 días, con un promedio de 20 días.

El doctor afirmó que el aislamiento de los pacientes positivos debió ser desde el principio. «Si notamos, siguen apareciendo casos que vienen del exterior cuando hace 14 días que cerramos las fronteras. Lo de la cuarentena en casa no funciona, eso ya se notó».

Sobre el decreto presidencial, dijo que se comunicó mal y que es un decreto frío en el que se entiende que el aislamiento es como si fuera un «hecho punitorio».

Agregó que lo que las autoridades deben aplicar son los hoteles sanitarios, como en China, para aislar a los casos positivos. «Podrían contratar a los hoteles y que el gobierno pague».

Con respecto al sexto fallecido por coronavirus en Paraguay, refirió que el paciente estuvo fuera del sistema de salud pública por ello, desconocen si tuvo una enfermedad de base. De igual manera agregó que con o sin enfermedades de base, el COVID puede complicarse.

«Esta enfermedad tiende a complicarse en personas con enfermedad de base pero no significa que no se complique en personas sanas. Por ejemplo, tuvimos un caso de una persona joven que no tenía ningún síntoma raro, al hacerle los estudios se notó que tenía problemas. En su casa ella no hubiera podido notar, está evolucionando favorablemente», acotó.