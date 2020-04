Santa Revolución Todo el día

La diputada Kattya González manifestó que en la Cámara Baja accederían a quitar los fueros a la legisladora Del Pilar Medina, imputada por violación de la cuarentena sanitaria y al diputado Édgar Ortiz quien está imputado por violación de cuarentena sanitaria y por resistencia.

“Nosotros tenemos la obligación constitucional de juzgar a nuestros pares ante la falta de conducta. Sobre el punto, creo que Senadores nos lleva una ventaja importante. Sí se les va a quitar probablemente los fueros ara que la Justicia Penal los procese, en ese sentido ambos han puesto a disposición, es un mero formalismo aunque no hubieran puesto nosotros íbamos a solicitar que se les saque los fueros porque el proceso penal esta trancado porque tienen el fuero constitucional y los únicos atribuidos a retirarles son los pares de las personas. Sin embargo no hay fecha todavía, es difícil retirar los fueros por más que exista voluntad porque no hay fecha programada para sesionar”, explicó la legisladora.