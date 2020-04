“Tenemos pocos casos porque somos uno de los últimos países en la región en tener el primer caso, entonces en el tiempo con el aumento de casos recién estamos empezando. Otros países como Brasil y Argentina nos llevan dos o tres semanas más adelante desde el primer caso, entonces ellos están en una fase más avanzada con respecto a la curva. Ellos son países más grandes y tienen más habitantes, entonces es una ilusión matemática lo que estamos viendo en ese sentido”, refirió.

"Hay personas que no presentan síntomas pero no pueden oler. Pero también hay personas que no presentan nada pero igual están contagiando" director de Vigilancia Sanitaria, Guillermo Sequera.@CelMolinas #AsignaturaPendiente #1020AM

