La nutricionista Ariana Cárdenas manifestó que la clave para fortalecer el sistema inmunitario de cualquier tipo de enfermedad es generar el hábito de la alimentación saludable en nuestras vidas y recordó que eso se debe de hacer constantemente no solo en tiempos de crisis.

“Estamos pasando por tiempos en que las personas buscan una lista de que comer para protegernos, buscan que le hable de alimentos mágicos pero esos no existen. Ninguno de los alimentos protegen por si solos el cuerpo de enfermedades. No es que no aporten beneficios para la salud solo que no hay evidencia científica que demuestre la capacidad curativa individual. La clave es el hábito de vida saludable, podemos relacionar los alimentos con el sistema inmunitario y se debe de hacer siempre, no solo ahora que nos vemos amenazados por el coronavirus”, explicó.