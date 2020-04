Pedro Galli, miembro de la ARP, manifestó que la producción cárnica es uno de los sectores que no para a pesar de la crisis. Sin embargo refirió que se ven sumamente afectados por el decaimiento de los precios a pesar de que los precios para el consumidor final no baja en la misma proporción, “alguien se está quedando con esa diferencia y no somos nosotros”. Dijo que se tiene que investigar quién es el que está “distorsionando” los precios, si son las industrias o los intermediarios.