La diputada kattya González mencionó que remitieron una denuncia a la Fiscalía General del Estado donde solicitan la apertura de una investigación penal sobre la supuesta sobrefacturación en la compra de barbijos en la Dinac. Dijo que no se puede permitir que las autoridades lucren con la situación de la pandemia. “Sería una vergüenza, una calamidad, una desgracia para el Paraguay que se lucre con este tema”, lamentó.

“Acabamos de remitir la denuncia suscriptas por un grupo de diputados de la multibancada, efectivamente a la Fiscalía General del Estado donde solicitamos una investigación penal atendiendo los hechos que han sido publicados y que dan cuenta de probables conductas relevantes penalmente, y eso amerita efectivamente la apertura de una investigación”, explicó.

Dijo que es una cuestión muy seria y sensible por la situación que está viviendo la sociedad, por lo tanto amerita la intervención de la fiscalía y no simplemente la denuncia mediática.

“Que en este momento se esté pasando o justificando con para sobrefacturadas no parece realmente despiadado. Desde todo punto de vista esos precios por los cuales se adquirieron esos materiales no condicen con los precios de mercado (…) Los precios no cierran el círculos con las justificaciones que dio la Dinac y eso amerita la apertura de una investigación penal y así lo estamos haciendo”, refirió la parlamentaria.