El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social aclara que las personas que padecieron el coronavirus pueden ser consideradas como “recuperadas”, solamente cuando hayan dado negativo a dos test laboratoriales, con una separación de más de 24 horas.

Que un paciente haya tenido un laboratorio negativo aún no implica que pueda salir del aislamiento. Solamente cuando recibe el alta de aislamiento, desde la Dirección General de Vigilancia de la Salud, estos pueden empezar a retomar sus actividades normales, siempre con las medidas preventivas establecidas para el efecto.

Un detalle no menor es la diferenciación de la Alta hospitalaria y el alta de aislamiento o alta definitiva. Que una persona salga de Alta de un hospital, no implica que se haya recuperado totalmente del COVID-19, sino que deberá cumplir el aislamiento domiciliario preventivo y obligatorio con las medidas de seguridad establecidas para el cuidado en la casa, hasta que se realice los dos test laboratoriales para saber si ya no porta el virus.

La práctica del lavado de manos es una de las medidas principales de protección contra los virus respiratorios. Aunque parezca fácil y sencillo, es importante que conozca la manera correcta de hacerlo.

Las manos húmedas se deben cubrir con jabón y frotar toda la superficie incluida las palmas, el dorso, entre los dedos y especialmente debajo de las uñas, por lo menos veinte segundos. Luego, se deben enjuagar bien con agua corriente (es preferible usar agua corriente o echarse agua antes que usar el agua dentro del recipiente) y secarlas, ya sea con una tela limpia, toallas desechables. El uso de alcohol en gel no reemplaza al lavado de manos con agua y jabón, si bien constituye una alternativa de desinfección, su mala utilización puede ser perjudicial para la salud. Expertos sanitarios alegan que el lavado seco o con alcohol en gel inmoviliza a los microbios e impide que puedan trasladarse a las superficies, objetos o personas. Se puede utilizar en circunstancias donde no se tiene acceso al agua y al jabón y luego debe ser complementado con agua y jabón.

Fuente: Agencia IP.