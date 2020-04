Según declaró el Dr. José Fusillo, Presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, hay un 30% de pacientes que no van a desarrollar síntomas de la enfermedad y que al respecto existen investigaciones que revelan que 3 de cada 10 personas que enferman por COVID-19 son asintomáticas. Aseguró que este 30%, es responsable del 80% de la transmisión de la enfermedad y de perpetuar la pandemia. Todos podemos ser parte de este parte del porcentaje de asintomáticos.

“Van a estar a tu lado y no te vas a dar cuenta que están enfermas”, mencionó Fusillo, haciendo referencia a la ausencia de síntomas que puede registrarse en ciertos grupos infectados con el virus.

Es sumamente importante la aplicación de medidas de protección para frenar la propagación del virus, lavar las manos con agua y jabón y utilizar mascarilla. Así también, evitar la aglomeración de personas.

“La cuarentena está funcionando y debe continuar”, declaró el profesional de salud. Además, manifestó que el virus no viene a nosotros, sino que nosotros vamos al virus; esto se evidencia cuando no se respeta el aislamiento y el distanciamiento social, y no se tiene en cuenta las medidas de higiene. Aseguró que, si se baja la guardia “más personas irán hacia el virus y es probable que se reporten más casos positivos en los siguientes días”.

Fuente: Ministerio de Salud