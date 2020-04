Las Primeras noticias Todo el día

El doctor Jorge Giubi, director del Hospital de Clínicas confirmó que el séptimo fallecido por coronavirus estuvo internado en dicho lugar. Sostuvo que ya están trabajando en las medidas a ser adoptadas por el personal que estuvo a cargo del cuidado y que muchos de ellos irán a cuarentena por haber tenido contacto directo con el paciente.

«El departamento de Epidemiología está evaluando la posición de cada personal. Los que deban ir de cuarentena, irán de cuarentena. En un sistema de salud donde tenemos pocos recambios esto golpea mucho pero vamos a hacerlo. En el área de adultos donde estaba el paciente trabajan unas 40 personas».

El doctor explicó que hasta ahora han atendido cerca de 400 pacientes con cuadros respiratorios, ya recibieron a cuatro COVID positivos y se están preparando para recibir más pacientes. «Entre todas las muestras con altas sospechas, se enviaron unas 50 y este fue el primer positivo», contó.

Con respecto al personal médico, dijo que algunos tienen miedo. «Hay personas que están en edad del grupo de riesgo y reciben asistencia. No porque estamos ahí y somos médicos no nos va a pasar, la gente tiene miedo. Hay que sospechar de todo, no solo pensar en el positivo, el riesgo de contagio se reduce al tomar los recaudos pero están los asintomáticos, no solo por uno mismo sino también por nuestras familias», puntualizó.