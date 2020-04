Zona Franca Todo el día

El senador Blas Llano afirmó que no protege a ningún sector y que al ser titular del Congreso, dejó de lado cualquier interés personal o movimentista. "El compromiso es con la institución. Yo no le tengo de la mano a ningún senador, diputado, concejal, nadie. Ni soy papá ni hermano mayor de nadie. Cuando se habla de Llanismo para mi es ridículo porque eso no existe", afirmó.

El titular del Congreso confirmó que mañana mismo jurará Octavio Octavio Schapt Bogado en lugar de María Eugenia Bajac. «Octavio es un dirigente de Limpio, actualmente concejal, que ingresó en la lista 100 con Dionisio Amarilla. Mañana mismo de manera virtual vamos a tomarle juramento para que participe de manera activa en la sesión», explicó.

Sobre el caso Bajac

El senador dijo que él tenía muy clara la película y que Bajac ingresó a la sesión sabiendo que podía perder su investidura. Además afirmó que la ahora exlegisladora buscó confundir a sus colegas y a la ciudadanía en su defensa.

«Me imagino que ella habrá conversado con su familia y le recomendaron que no renuncie pero cabe recalcar que ingresó a la sesión sabiendo la posición. Yo le recomendé que renuncie a Bajac en vez de someterse a un resultado tan contundente como este, ella afrontó todo sabiendo que se exponía a perder su investidura. Ningún argumento me convenció. Yo tenía la película demasiado clara. Bajac lo único que quería era confundir».

Llano comentó además que el exministro de la Corte Miguel Óscar Bajac, padre de la exsenadora, le envió un mensaje en whatsApp, «en muy buenos términos», pidiéndole que se actúe con justicia

Sesión virtual

«Me costó mucho armar esta reunión, con el temor de que a alguien no se le escuche. Fue una sesión legal y legítima, esto no admite errores. Duró 7 horas y nadie puede decir que no se le dejó hablar o que se le limitó. Incluso a Bajac le dijimos que tome el tiempo de ejercer la legítima defensa».

Refirió que tuvieron asistencia del Ministerio de Salud para acudir de manera segura al Congreso, «cuatro gatos locos estuvimos ahí hoy. Las cosas hay que hacerlas a pesar de que a veces tenemos miedo de que no salgan las cosas bien», puntualizó.