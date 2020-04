El ministro asesor de Asuntos Internacionales, Federico González, manifestó que más de 630 connacionales regresaron a nuestro país a través de vuelos humanitarios y otras vías, quienes al llegar debieron cumplir con la cuarentena sanitaria en los diferentes albergues dispuestos por el Gobierno. Asimismo señaló que hasta el momento no se tiene previsto traer a más connacionales de otros países.

Asimismo mencionó que de los 630 compatriotas que volvieron, aproximadamente 320 ya están de vuelta a sus domicilios luego de cumplir con el periodo de la cuarentena sanitaria.

Expresó además que comprende el deseo de muchos connacionales por querer volver a Paraguay, pero que las plazas de los lugares destinados para el albergue de los mismos están prácticamente llenos. «No podemos recibir a 5000 personas de una vez», dijo.

Asimismo contó que el grupo de compatriotas que quedó varados en el Puente de la Amistad, tras salir del lado brasileño, fueron trasladados a un albergue transitorio que el Gobierno instaló en la zona, pero que el sitio no cuenta aún con las condiciones necesarias, debido a que no se tenía prevista la situación. Mencionó que los connacionales fueron advertidos para que no vuelvan, pero que igual lo hicieron.